FARMÁCIA É FURTADA, MAS POLÍCIA PERSEGUE E PRENDE SUSPEITOS

Uma perseguição, em pleno centro de Niterói, na manhã de quarta-feira (31), terminou com três pessoas presas em flagrante por crime de furto. A ação foi coordenada por policiais da Operação Niterói Presente. Segundo os policiais, um dos agentes recebeu denúncia de que o bando havia acabado de furtar uma farmácia, na Rua Visconde do Uruguai.

Funcionários conseguiram anotar a placa do veículo, modelo Fiat Siena, pouco antes que fugissem. Um alerta foi enviado ao Centro Integrado de Segurança Público (Cisp), que passou a monitorar o deslocamento do veículo. Equipes foram mobilizadas para fazer buscas e tentar montar um cerco.

Câmeras de vídeo conseguiram localizar o carro passando pela Rua Visconde de Sepetiba, altura do número 255. Os agentes conseguiram fazer a abordagem. A ação contou com apoio de policiais militares do 12° BPM (Niterói).

Os acusados, duas mulheres e um homem, estavam com diversos produtos furtados. Segundo os policiais, a maioria dos itens eram produtos dermatológicos, de maior valor de mercado. De acordo com apuração

inicial, o homem ficava no carro enquanto as duas mulheres recolhiam os produtos. A 76ªDP irá levantar as

fichas criminais dos três para verificar se possuem anotações criminais anteriores.