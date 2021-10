‘Faraó dos bitcoins’ é indiciado por tentativa de homicídio em Cabo Frio

A situação do empresário Glaidson Acácio dos Santos, proprietário da empresa G.A.S. Consultoria, investigada em suposto esquema de pirâmide, se complica cada vez mais. A Polícia Civil, por meio da 126ª DP (Cabo Frio), concluiu inquérito sobre uma tentativa de homicídio contra um homem, ocorrida em março deste ano, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A investigação apontou que o empresário, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, teria sido o mandante do crime. Glaidson foi preso na Operação Cryptos, deflagrada em agosto pela Polícia Federal, na qual a G.A.S. é alvo de investigação por suposto esquema de pirâmide, no qual rendimentos fora da realidade seriam oferecidos e investidores.

Ainda de acordo com as investigações da distrital de Cabo Frio, a vítima também atuava com investimento em criptomoedas e a motivação foi a notícia espalhada por ela de que o mandante seria preso pela Polícia Federal ainda em 2021. Tendo em vista essa informação, o homem passou a sugerir que os clientes transferissem os investimentos para a sua empresa.

Para dar início à empreitada criminosa, o “Faraó dos Bitcoins” determinou que um comparsa de confiança contratasse os executores do delito. Para dificultar a investigação policial, quatro indivíduos contratados para matar a vítima utilizaram um veículo clonado e contaram com o apoio de um carro regularizado para fazer os deslocamentos rodoviários.

Segundo os agentes, dois desses indivíduos executaram, ainda, o investidor em criptomoedas Wesley Pessano, em agosto deste ano, no município de São Pedro da Aldeia. As investigações prosseguem para saber se o indiciado do caso de Cabo Frio também foi o mandante deste homicídio.

Prisão mantida

Na última terça-feira, Glaidson teve o pedido de habeas-corpus negado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Com essa decisão, ele segue preso preventivamente, em Bangu. Os desembargadores Flávio Lucas e Marcelo Granado, votaram contra. O voto a favor foi do desembargador William Douglas. Com 2 votos contra 1, também continuam presos os outros integrantes da G.A.S.: Felipe Silva Novais e de Michael de Souza Magno.

Desde a operação deflagrada pela PF, a venezuelana Mirelis Zerpa, esposa de Glaidson, está foragida. Ela teria resgatado mais de R$ 1 bilhão em criptomoedas. Além disso, ainda consta contra Glaidson a acusação de que ele teria ameaçado reter uma jornalista em cárcere privado. A prova teria sido obtida através das quebras de seu sigilo de comunicações autorizada pela Justiça.