Famosos fazem corrente de orações para Paulo Gustavo

O ator Paulo Gustavo permanece internado por complicações da Covid-19 em um hospital particular no Rio de Janeiro e apresenta sinais de melhora. Nas redes sociais vários artistas estão pedi do oração para o comediante e estão em uma corrente de oração pela sua recuperação. Todos os dias as às 12h,15h e 18h eles rezam e pedem pela saúde de Paulo Gustavo.

Segundo nota da equipe do artista ‘desde a sua internação, no sábado (13), Paulo Gustavo vem apresentando sinais de melhora do ponto de vista clínico, laboratorial e tomográfico, trazendo otimismo para toda a equipe profissional e familiares, assim como para o próprio. Paulo e sua familia agradecem todas as orações e mensagens de apoio por sua recuperação’.

A amiga Deborah Secco foi uma das últimas pessoas a se encontrar com Paulo Gustavo há duas semanas. Assim que soube que estava infectado ele ligou para a atriz e informou o diagnóstico. Nas redes sociais Deborah pediu orações para o amigo e disse que todos da sua família fizeram o teste e todos estão bem.

A atriz e amiga Mônica Martelli também divulgou em suas redes sociais uma mensagem de apoio ao comediante.

Outro amigo de Paulo Gustavo que pediu oração para ele foi o ator Marcus Majella.

Paulo Gustavo foi internado no sábado (13) após ser diagnosticado com a doença, por orientação médica para melhor acompanhamento. A equipe do ator não divulgou onde ele está internado para evitar aglomeração na frente do hospital.