Famílias que moram às margens de rodovias poderão ter direito assegurado

Famílias que moram nas margens das rodovias e ferrovias que cortam o país poderão permanecer nas suas residências. A possibilidade de serem retirados dos seus imóveis, por parte das concessionárias que administram as vias, faz com que essas pessoas vivam em constante instabilidade. Mas a Lei 13.913, do senador Jorginho Mello (PL-SC), sancionada pela Presidência da República, autoriza os municípios a diminuírem a faixa não edificável, que era de 15 metros, para cinco metros, o que assegura a moradia de centenas de pessoas; já que muitas moram nesses espaços antes mesmo da construção das estradas pelas concessionárias. A Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de Niterói vai solicitar, nos próximos dias, um mapeamento dessas edificações para a Prefeitura de Niterói.

É proibida a construção de casas a menos de 15 metros de rodovias e ferrovias, mas uma das justificativas para a mudança dos cinco metros, é a presença desses moradores antes mesmo da presença das concessionárias e administradoras. Segundo o senador Lasier Martins (Podemos-RS) outra justificativa é que vários proprietários que moram nessas faixas não edificadas estão sendo alvo de ações de reintegração de posse pelas concessionárias, A proposta, sancionada pela Presidência da República, também permite que moradores poderão ser retirados nessas áreas se houver riscos quanto à segurança.

Na BR-101, na altura da comunidade Buraco do Boi, muitas construções estão dentro destas características, com edificações muito próximas da estrada. Na RJ-100, na altura de Maria Paula, também acontece o mesmo e a distância de alguns muros chegam a dois ou no máximo três metros. Outro ponto em Niterói que acontece o mesmo é na RJ-104, na altura de Tribobó, onde também é possível registrar imóveis nessas condições. Ester Limonad, especialista em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pontuou o perigo dessas moradias.

“Isso pode gerar muito problema pelo próprio perigo da rodovia que geralmente tem tráfego de caminhões. Tem que ter um planejamento de transporte também”, frisou.

Motivado pelo assunto, o vereador Renatinho (Psol), presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de Niterói, se sensibilizou com a causa e vai pedir, em caráter de urgência, para a Prefeitura de Niterói um mapeamento na íntegra das moradias que estão nessa situação na cidade.

“Isso é claramente um direito e temos que defender os direitos humanos, a vida, a verdade e o amor. Qualquer pessoa está sujeita a precisar morar em lugares como esses. Temos que ter esse documento em mãos para montarmos um plano de ação e assistência para orientar essas pessoas que estão em situação delicada”, frisou.

A concessionária Arteris Fluminense, que administra a BR-101, foi questionada sobre o assunto mas não se manifestou até o fechamento desta edição; assim como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela RJ-100 e 104.