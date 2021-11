Famílias desalojadas pela chuva recebem ajuda em São Gonçalo

A forte chuva que caiu nos últimos dias castigou moradores de regiões em maior vulnerabilidade social, na cidade de São Gonçalo. O governo municipal realizou uma força-tarefa para auxiliar famílias que ficaram desalojadas. Em ação integrada, equipes da Defesa Civil e das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e Assistência Social estão nas ruas há mais de 24 horas trabalhando para reduzir o impacto das chuvas. A cidade segue em Estágio de Atenção.

De acordo com a Subsecretaria de Defesa Civil de São Gonçalo, os bairros mais afetados pela chuva foram Jardim Catarina, Itaúna e Pião. Em decorrência das chuvas, quatro ocorrências foram registradas no município na última segunda-feira (1º). Por volta das 10h30, uma árvore caiu sobre uma casa no bairro de Itaúna. Duas horas mais tarde, outra árvore caiu, desta vez em uma via do Pião. Equipes também foram acionadas para um alagamento no Jardim Catarina. Não houve vítimas nesses três eventos.

Ainda no Jardim Catarina, uma casa desabou. A vítima, do sexo feminino, de 60 anos, foi encaminhada para o Hospital Luiz Palmier (HLP) e se encontra em estado estável. Ao longo desta terça-feira (2), a Defesa Civil seguirá realizando vistorias emergenciais e monitorando os próximos períodos de chuva na cidade. A previsão é de áreas de instabilidade com chuvas fracas a moderada e contínuas.

A Secretaria de Assistência Social abrigou 9 famílias do bairro Jardim Catarina, totalizando 38 pessoas, no ponto de apoio na Escola Municipal Professora Aida Viera de Souza. Desde às 18h da última segunda, os desalojados estão sendo assistidos, recebendo refeições e doações de roupas. Equipes da Subsecretaria de Proteção Especial mapearam as famílias que precisam de abrigo e realizaram o encaminhamento para a retirada de documentos. Equipes das secretarias de Saúde e Educação também estão atendendo as famílias.