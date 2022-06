Famílias de Bruno Pereira e Dom Philips criam campanha no ´Vakinha` para ajuda financeira após tragédia

As famílias do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips precisam de ajuda nesse momento de grande pesar, e se uniram para criar uma campanha no ´Vakinha`, com o objetivo de arrecadar R$ 100 mil para auxílio com os custos do dia a dia, além dos que surgiram com toda a busca que fizeram para encontrá-los.

As doações podem ser recebidas pela chave PIX 2901905@vakinha.com.br .

Nesta semana foi confirmada a execução dos dois pelo pescador Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, e seu irmão, Oseney da Costa Oliveira, apelidado de “Dos Santos”, que confessaram a autoria do crime. Segundo as investigações, Bruno e Dom foram rendidos pela dupla e assassinados no Vale do Javari, na Amazônia.

Com a confirmação da tragédia, as famílias do indigenista e do jornalista inglês precisam mais ainda das doações, que podem ser feitas por meio da chave PIX “2901905@vakinha.com.br” ou pelo site do Vakinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/unidos-por-dom-e-bruno .

Bruno, que dedicou sua vida à defesa dos direitos dos indígenas brasileiros, foi reverenciado nacionalmente como um lutador incansável e, há anos, vinha sendo ameaçado pelo trabalho que amava, deixa três filhos e esposa.

Dom, que fez enormes sacrifícios para tornar possível o projeto do livro chamado “Como Salvar a Amazônia”, sempre foi um freelancer precarizado e abriu mão da renda que recebia escrevendo reportagens para jornais em janeiro de 2021 para se concentrar inteiramente no livro, deixa sua esposa.

