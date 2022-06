Familiares e amigos dão último adeus ao monsenhor Elídio

Parentes, amigos e fiéis da Igreja Católica prestaram as últimas homenagens ao monsenhor Elídio Robaina, falecido no último domingo (26). O velório e missa de corpo presente acontecem na manhã desta segunda-feira (27), na Paróquia de São Lourenço, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.

Na sequência, o cortejo fúnebre seguirá para a Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, no Barreto, também na Zona Norte, onde o corpo do religioso será sepultado. Frequentadores da igreja fizeram uma corrente de oração para prestar a última homenagem ao monsenhor.

Maria Célia Paiva, irmã do líder religioso, embora muito abalada, afirmou que tem encontrado forças no próprio monsenhor para superar o momento difícil. Ela fez questão de recordar da vida e obra do líder religiosos em nome das pessoas mais pobres.

“Ele dedicou a vida inteira aos pobres. Ajudava as pessoas que estavam precisando. Foi uma vida abençoada, de doação”, disse a irmã.

Prefeito Axel Grael Foto: Vítor d’Avila

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT) decretou três dias de luto oficial pela morte do monsenhor. Em entrevista para A TRIBUNA, ele declarou que o monsenhor “era uma pessoa muito querida, muito importante na Igreja Católica de Niterói, e também na sociedade como um todo pelo trabalho que ele desenvolvia junto aos pobres”.