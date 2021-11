Familiares de entregador morto teriam sido ameaçados por PMs

Advogados da Secretaria Municipal de Direitos relataram que familiares do entregador Elias Oliveira e moradores da comunidade do Palácio, onde ele vivia, teriam sido ameaçados por policiais militares que participaram da ação. O órgão municipal está assistindo a família da vítima.

“Alguns familiares, moradores, principalmente mulheres da comunidade, vieram nos relatar terem sofrido ameaças por parte dos policiais empregados na ação. Ameaças de retaliação, por conta de todo aquele alvoroço”, afirmou o advogado Renan Rodrigues Dutra.

Advogados acompanharam familiares durante liberação do corpo no IML do Barreto

Segundo o advogado Gabriel Garcia, que também faz parte da equipe que acompanha o caso pela secretaria, o próximo passo será manter contato direto com a polícia a fim de provar que Elias não tinha ligação com o crime.

“Vamos trabalhar para que todas as testemunhas sejam adequadamente ouvidas, tenham plena liberdade para falar o que sabem e que seja garantida a segurança dessas pessoas. Além disso, que a Polícia Civil se empenhe na produção das provas.

Já para o secretário municipal de Direitos Humanos, Raphael Costa, “é inadmissível que a gente continue perdendo vidas de jovens como a do Elias. Um jovem trabalhador, querido pela comunidade, morto por falta de uma estratégia de segurança que seja pautada pelo respeito, pela valorização da vida, pela prevenção e pela inteligência. É por isso que a Secretaria de Direitos Humanos, nossa equipe, está prestando assistência aos familiares, o que é muito importante nesse momento, oferecendo orientação psicológica, assistência jurídica e apoio para realização do sepultamento. Mas, acima de tudo, é preciso acompanhar as investigações. É importante que o inquérito seja feito de maneira profunda, que toda situação seja averiguada e que a lei seja cumprida e, o mais importante, que haja responsabilização dos envolvidos. É preciso ter garantias para que mais uma vez prevaleça a impunidades”, finaliza.