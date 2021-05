Família procura jovem desaparecida em Niterói

Familiares da Kailany Avilez, de 18 anos, procuram a jovem que está desaparecida desde o último domingo (2). Ela saiu de casa por volta das 5h30, vestindo blusa e calça preta, e não levou o celular.

De acordo com a postagem da irmã de Kailany, Myllena Avilez, ela saiu de casa de manhã e todos acharam que ela estava indo para a igreja. Mas não chegou no local e não retornou para casa.

Myllena relata que a irmã estava sofrendo após o término de um noivado. E que pessoas próximas receberam um email da jovem com um texto que terminava em oração.

O conteúdo desse email não foi revelado.

A família da jovem mora em Pendotiba, mas há oito meses ela deixou o local para morar com a familia do namorado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, depois que ficoi noiva, ainda menor de idade, e por esse motivo, sua mãe reprovou a atitude.

Com o término do namoro, há cerca de um mês, Kailany voltou pra casa e estava muito unida com as irmãs, indo a igreja, como sempre fez, e se mostrava bem, de acordo com Myllena.

Todos seguem apreensivos aguardando notícias enquanto o caso é investigado na

Delegacia de Homicídios de Niterói.

Quem tiver alguma notícia sobre o paradeiro de Kailany Avilez, deve entrar em contato com os telefones 21 2629-2949 / 21 2717-2838.