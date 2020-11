Família faz vaquinha para recuperar instrumentos musicais após assalto

Uma família moradora do Paraíso, em São Gonçalo, foi a internet buscar ajuda para recuperar o valor de instrumentos e equipamentos perdidos durante um assalto, no Barreto, em Niterói. Os itens no valor de cerca de R$ 6 mil ajudavam a complementar a renda da família e foram levados por criminosos na madrugada do dia 18 do mês passado. O músico Emmanoel Nascimento, de 36 anos, passeava junto de colegas de profissão em um carro de aplicativo pela Avenida do Contorno depois de uma apresentação em um bar na Ponta da Areia quando o crime aconteceu.

“Eu tenho um emprego formal de auxiliar administrativo só que a música me ajuda a complementar a renda, lá em casa somente eu trabalho. Moro com a minha esposa e a nossa filha de cinco anos. Temos a prestação da nossa casa, o plano de saúde da minha filha e ajudamos sempre que podemos os meus pais idosos. Então, além de uma paixão, aqueles instrumentos eram uma fonte de renda que ajudava a fechar o mês sem ficar no vermelho. Eles levaram o meu baixo, a minha case, cabos, fone de retorno e os objetos pessoais”, relatou Emmanoel.

O anúncio sobre a autorização de apresentações ao vivo em bares de Niterói foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 10 de outubro.

“Foi o primeiro show que eu estava voltando para fazer depois que a prefeitura liberou as apresentações ao vivo em estabelecimentos da cidade. No dia estavam no carro também as meninas que eu toco, por volta das 1h 30. Terminou a apresentação e solicitei o motorista. Quando nós chegamos na Avenida do Contorno, ali próximo a Viradouro tinha um carro na frente do nosso andando devagar, não sabemos se estava envolvido. Nisso encostou outro e aparelhou com a gente. O carona estava armado e mandou a gente encostar. Nisso ele saiu do carro junto de mais um comparsa que estava atrás e mandaram a gente deixar tudo o que tinha dentro do carro. Pegou os nossos celulares e mandou a gente ir para o lado contrário de onde eles seguiram fugindo”, contou o músico.

O carro de aplicativo chegou a ser recuperado, porém sem os instrumentos e demais itens levados dentro. O carro foi encontrado abandonado na Avenida Doutor March, altura do bairro de Neves. Não é a primeira vez que o músico passa por uma situação de violência. No ano passado quando ia trabalhar no seu emprego fixo, ele foi baleado por volta das 6h em uma tentativa de assalto na rua de casa.

“O objetivo da vaquinha é arrecadar o valor dos instrumentos e também dos outros equipamentos que me auxiliavam nas apresentações. Eu toco na noite desde 2011 e é a primeira vez os meus instrumentos são levados assim. No assalto do ano passado, os criminosos estavam em um carro e o carona anunciou o assalto dizendo “não corre”. Era um tempo chuvoso, escuro, eu estava com as duas mãos no bolso e virei bruscamente perguntando o que tinha sido. Eles acharam que eu iria reagir e acabaram me acertando na barriga próximo artérias e ao pâncreas. Eu cai a pouco menos do carro, mas consegui ir até um condomínio onde eu fui socorrido por um desconhecido. A pessoa estava indo trabalhar como eu e me levou até a clínica São Gonçalo onde recebi atendimento.

O assalto onde os instrumentos foram levados foi registrado na 76ª DP (Centro), de acordo com a família. A vaquinha pode ser acessada através do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-ao-musico-anne-nascimento .