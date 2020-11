Família é feita refém por criminoso em Itaboraí

Um homem fez uma família viver momentos de um pesadelo em Itaboraí. Ele é acusado de manter uma família refém com uma faca e uma arma falsa no bairro do Gebara. O crime aconteceu ontem à noite na Rua 23, onde o jovem invadiu uma residência, ameaçou os presentes e exigiu a quantia de R$3.000,00 para libertar os familiares. Segundo o relato da vítima, Lucas Emanoel Bresque de Oliveira, de 26 anos, trancou os seus dois filhos menores de idade em um quarto e tentou forçá-la a ter relações sexuais com ele. A mulher relatou ter vivido momentos de horror.

Policiais militares do 35º Batalhão (Itaboraí) receberam uma denúncia sobre o crime e quando percebeu a chegada dos agentes o acusado tentou fugir para outra casa, porém foi cercado e capturado. Ele responde pelos crimes de extorsão mediante sequestro e grave ameaça e por constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou ato libidinoso. As vítimas passam bem. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).