Família é feita refém durante uma semana no Morro do Estado

Uma família foi feita refém no Centro de Niterói desde o último dia 1 e o pesadelo chegou ao fim na manhã desta quinta-feira (07). Policiais Militares do 12º BPM-Niterói conseguiram negociar com os criminosos que liberaram as pessoas. Dois homens foram presos, que juntos somam 50 anotações por roubo e 20 mandados de prisão em aberto que vão desde homicídio até tráfico de drogas. Além das prisões foram apreendidos dois fuzis na operação.

O crime aconteceu em uma casa na Rua Padre Anchieta, no Morro do Estado, e segundo os militares foram resgatados um homem, uma mulher, uma idosa e uma adolescente, que estariam em poder da dupla desde sexta-feira da semana passada (01).

Os dois homens presos lideram o tráfico de entorpecentes na região do Morro do Estado. A dupla estava nessa residência com a família feita de refém após a invasão de uma facção rival na área.

Segundo a Polícia Militar um deles, conhecido como “Daca”, possuía 11 mandados e era o principal chefe do crime organizado na região. Seu comparsa, conhecido como “100 Mil”, possuía outros nove mandados. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Centro).