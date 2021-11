Família do Samba apresenta a 5ª edição do Congresso Nacional do Samba

O programa de extensão “Memorável Samba” abre alas de sua Avenida e apresenta a 5ª edição do Congresso Nacional do Samba. Genealogia é a temática do Simpósio que ocorrerá no Dia Nacional do Samba, 02 de dezembro, quinta-feira, das 8h às 20h, de forma gratuita no canal Memorável Samba no Youtube.

Em mesas compostas por pesquisadores, estudiosos e praticantes, o evento terá como dinâmica a apresentação de quatro eixos temáticos: “Batuques, Congadas e Músicas Sacras Afro-Brasileiras”, “Sambas Rurais”, “Sambas Urbanos e Tradicionais” e “Sambas Urbanos Contemporâneos”.

O Congresso, do programa de extensão da Unirio, que visa debater o samba e sua família dentro do território brasileiro, vai colocar em pauta assuntos variados. Entre eles, a Preservação do estilo e suas subdivisões; identificação de novos ritmos que compõem essa grande manifestação cultural, e a desmitificação que samba não pode ser entendido apenas como um ritmo musical, e sim como uma grande e diversificada família de ritmos originados, mesclados e influenciados pela diáspora musical africana no Brasil.