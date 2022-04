Família denuncia violência policial no Salgueiro

Familiares de Valtélis Pereira de Oliveira afirmam que ele foi morto por policiais militares, no Recanto das Acácias, dentro do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na última quarta-feira (30). Durante a ação, esposa e sobrinha do homem também foram baleadas. Socorridas ao hospital, elas passam bem.

Uma vizinha da família, que preferiu se identificar apenas como “Daiane”, testemunhou o momento em que os familiares foram feridos. Ela afirma que o casal e a sobrinha estavam sentados no portão de casa conversando, como costumavam fazer rotineiramente, quando uma equipe da Polícia Militar, que procurava por bandidos, chegou atirando.

“Ele era um homem muito tranquilo, nascido e criado aqui. Mas nem isso os moradores podem mais, porque os policiais não sabem exercer a profissão deles. Por volta de 19h estava tudo tranquilo quando os policiais já chegaram dando tiro, muito tiro. Quando eu saí, escutando uma pessoa gritando socorro, era dona Rosane, que estava sentada no portão junto com o esposo dela, Valtélis, e a sobrinha, Karen”, disse.

Além disso, a testemunha alega que os policiais teriam dificultado que o socorro fosse prestado aos feridos. Daiane ainda afirma que os agentes se recusaram a prestar assistência aos baleados. Ainda segundo o relato, um dos agentes ainda teria admitido, no local, que teria errado ao atirar. O corpo de Valtélis foi sepultado, nesta sexta-feira (1º), no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.

“Os policiais deram tiro nele, na Rosana e na Karen. Ela pediu socorro, fui chegar perto para ver e os policiais estavam falando que tinha feito m* e estavam catando as cápsulas do local. Em momento algum eles socorreram, quem socorreu foi morador. Quando o carro com as vítimas estava saindo a viatura e o caveirão fecharam. Não queriam deixar socorrer. Os moradores gritaram aí eles liberaram”, complementou.

Esposa e sobrinha baleadas

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe foi acionada ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG), no bairro Zé Garoto, para verificar a entrada de uma mulher de 54 anos e uma jovem de 17, que foram atingidas por balas perdidas no Recanto das Acácias. Elas foram socorridas por meios próprios ao hospital.

A mais velha foi atingida por um tiro no braço, passou por cirurgia e possui estado de saúde estável. Já a adolescente, baleada na perna, não precisou passar por procedimento cirúrgico e também está estável. Ambas continuam internadas, em observação, nas unidades de saúde. A ocorrência foi registrada pela 72ª DP (São Gonçalo), que irá investigar a origem dos disparos.

O que diz a PM

Questionada sobre o fato, a Polícia Militar informou que “na noite de quarta-feira, policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) relataram que estavam em patrulhamento nas proximidades da rodovia BR-101, altura do bairro Recanto das Acácias, no município de São Gonçalo, quando indivíduos armados fizeram disparos de arma de fogo contra a equipe policial. Outras equipes policiais foram deslocadas em apoio, sendo também alvo de disparos, ocorrendo reação. Após cessar o confronto, os policiais encontraram três indivíduos feridos e apreenderam três pistolas, munições, dois rádios comunicadores, 149 tabletes de maconha, 150 pinos de cocaína e 93 pedras de crack. Os feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres. Ocorrência encaminhada para a 73ª DP.

Também na noite de quarta, o batalhão foi informado que duas pessoas feridas oriundas desta área deram entrada no Pronto Socorro Central de São Gonçalo. Uma equipe policial foi deslocada para a unidade de saúde e a situação foi constatada. Ocorrência encaminhada para a 72ª DP. As equipes ainda voltaram à região devido ao acionamento para verificar vítima de disparo de arma de fogo no bairro Recanto das Acácias. No local, uma pessoa foi encontrada em óbito. A área foi isolada para perícia. Ocorrência encaminhada para a 73ª DP.”