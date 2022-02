Corpo de vendedor morto nas Barcas é velado em Niterói

Esposa do Hyago chora sobre o caixão dele

Familiares e amigos do vendedor Hyago Macedo, de 21 anos, estão reunidos no Cemitério do Maruí, no Barreto, Zona Norte de Niterói, para o sepultamento do jovem, nesta terça-feira (15). Ele foi morto por um policial militar à paisana, nessa segunda-feira, na Estação das Barcas, no Centro da cidade.

O sepultamento estava previsto para as 14h. Porém o corpo chegou às 14h40 ao cemitério .

Após o funeral, está prevista uma manifestação em frente à Estação das Barcas, na Praça Araribóia, onde aconteceu o crime. Na segunda-feira (14), após o homicídio, houve tumulto. Guardas municipais chegaram a usar spray de pimenta, que atingiu duas crianças.

O secretário Municipal de Direitos Humanos, Raphael Costa falou com a equipe do jornal A Tribuna.

“Nossa equipe da Secretaria de Direitos Humanos acompanhou os depoimentos que a esposa da vítima, Thais Oliveira. Para o delegado e para a equipe de investigação foi crucial as imagens de segurança que chegaram através da CCR-Barcas que comprovaram que não houve nenhuma tentativa de furto, roubo ou violência por parte do Hiago, mas sim um ato cruel de violência por parte do policial, que agora está preso. Então a vamos continuar acompanhado as investigações para garantir que o inquérito seja levado adiante e não haja nenhum caso de impunidade”, afirmou o secretário.

Familiares presente no sepultamento

Uma familiar do Hyago chora com a caixinha de balas na mão

Familiares da vítima presente no sepultamento falaram com a equipe do Jornal. O padrinho da filha de Hyago, Esdras, falou que estava no final de semana com a vítima planejando a festa de aniversário da criança.

“Hyago era um menino muito apaixonado pela filha, estávamos trabalhando para fazer o aniversário dela. No sábado nos encontramos para decidir as coisas da festa. A minha revolta maior é que ele estava com uma caixa de bala na mão, e cara simplesmente atirou. Ninguém deu socorro, ele ficou agonizando muito tempo no chão. A vida de uma cara jovem amigo, apaixonado pela filha, que foi ceifado pelo preconceito”, afirmou Esdras.

Irmã de Hyago Macedo, Andreza Macedo bastante emocionada

A irmã de Hyago, Andreza Macedo, falou bastante emocionada o triste fim que levou o seu irmão.

“Minha mãe foi assassinada, minha irmã foi assassinada e agora meu irmão. Ele não merecia isso”, disse Andreza, irmã do Hyago.

Veja o vídeo com o depoimento de Jonathan Cesar, primo do Hyago