Família de Piratininga busca por cachorro desaparecido

Dono acredita que pequeno animal foi levado por engano

Um casal de Piratininga, Região Oceânica de Niterói, está à procura do pequeno Saru, cão de estimação da família, que desapareceu do interior da residência, na tarde de domino (5).

O casal relata que o cachorro, de pequeno porte, costuma atravessar o portão para brincar na calçada em frente a casa e acredita que o animal foi levado por engano.

Segundo Ruben Garcia, dono do animal, Saru foi um presente que o casal recebeu de seu sogro. “Fomos buscar ele no interior da Bahia, a 1.200 km de Niterói. O cachorro me escolheu! Ele só tinha dois meses quando eu e minha esposa fomos buscá-lo. Enquanto ainda estava na Bahia, fui pescar de tarrafa num lago da região e ele foi atrás de mim mergulhando na água e nadando até o barco. Todo mundo fica impressionado de ver como Saru é meu companheiro. Não importa onde eu vá, ele está sempre comigo. Eu levo Saru comigo para pescar de barco”, relembra Ruben ao afirmar que o animal está há três meses com a família.

Ruben Garcia solicita a quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do pequeno Saru, favor entrar em contato com a família através do número (21) 97223-5786.