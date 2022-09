Família de homem morto por militar faz abaixo-assinado contra soltura de acusado

A família de Durval Teófilo Filho, morto em fevereiro deste ano pelo militar da Marinha Aurélio Alves Bezerra, em São Gonçalo, criou um site para arrecadar assinaturas e pedir a revogação da decisão que determinou a soltura do acusado. O sargento, que foi preso em flagrante ao se entregar após o crime, foi posto em liberdade neste mês.

A página, disponível no endereço justicapordurval.com.br foi criada por amigos e familiares da vítima. O site possui um breve resumo sobre o caso e um vídeo, no qual Luziane Teófilo, viúva de Durval, fala sobre o caso. Ela alega que a ideia de criar a página surgiu após a 5ª Câmara Criminal, que determinou a soltura, pedir “fatos novos” que justificassem a prisão.

“Durval perdeu brutalmente a vida através do Aurélio. Eu estou aqui, indignada pelo fato de o desembargador ter concedido a liberdade ao Aurélio, mesmo ele sendo um assassino confesso. Ficamos muito revoltados com o que aconteceu. Nunca imaginei que meu marido fosse ser uma das vítimas do racismo. Nós corremos riscos de vida e de ser coagidos por alguém da família ou amigos”, disse Luziane.

Procurada, a defesa de Aurélio disse que “o clamor social não pode ser maior que as provas judiciais. Durante a instrução criminal não restou comprovado a necessidade da prisão cautelar do Aurélio, razão pela qual, foi determinada a soltura corretamente pela 5ª câmara Criminal”. O site ainda não divulgou o balanço de assinaturas recolhidas.

Morte na porta de casa e júri popular

Aurélio irá a júri popular por matar o vizinho Durval Teófilo Filho, em 2 de fevereiro de 2022, na entrada do condomínio onde eles moravam, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. Na ocasião, o suspeito disse ter confundido a vítima com um assaltante. A decisão foi da juíza Juliana Grillo El-jaick, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. A data do Tribunal do Júri ainda será marcada. O militar, agora, responde em liberdade.