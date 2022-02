Família de congolês receberá assistência da Defensoria Pública

A família do imigrante congolês Moïse Kabagambe, morto a pauladas em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, será representada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ). Em paralelo, a Polícia Militar apura se familiares da vítima foram intimidados por policiais militares ao buscarem informações sobre o crime.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a Corregedoria Geral da Corporação, por meio da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária (DPJM), abriu um procedimento apuratório para averiguar as denúncias. O trâmite está em andamento. Já a DPRJ irá cuidar cuidará das ações de reparação cível.

A mãe de Moïse, Ivana Lay, acompanhada por um grupo de congoleses, foi recebida hoje pelo defensor-geral, Rodrigo Pacheco, na sede da Defensoria. Além de cuidar das questões relacionadas à reparação cível aos familiares da vítima, a instituição também prestará apoio para que a permanência do grupo no Brasil seja regularizada.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ, Rodrigo Mondego, também participou do encontro. O advogado seguirá representando a família nas questões referentes à ação criminal contra os agressores. Além dele, a subdefensora-geral, Paloma Lamego, e os defensores do Núcleo dos Direitos Humanos, Fábio Amado e Gislaine Kepe, acompanharam a conversa para esclarecer dúvidas sobre a atuação da Defensoria no caso. O primeiro atendimento jurídico do grupo foi marcado para a próxima semana.

“Sabemos que nada é capaz de reparar a perda de um ente querido, sobretudo da forma brutal como foi. Mas estamos aqui para colocar nossa instituição inteiramente à disposição de vocês naquilo que nos cabe, que é buscar indenização, pensão, o que for cabível”, afirmou o defensor-geral. “Mais do que isso, como cidadão fluminense, também quero pedir desculpas pelo ato brutal praticado contra Moïse. Somos um país conhecido por seu caráter acolhedor e, lamentavelmente, não o fomos para seu filho”, completou Pacheco.