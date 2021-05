Família busca por menor desaparecida na Região Oceânica de Niterói

Familiares de Martha Souza, de 15 anos, procuram a jovem que está desaparecida desde a madrugada de quarta-feira (19), quando teria saído de casa, na Rua José Eugênio, próxima à comunidade do Jacaré, em Piratininga. A mãe da menina, Adriana Maria da Silva, do lar, 41 anos, apenas constatou que a filha não estava mais em casa quando o dia amanheceu, por volta das 7h.



Ela compareceu à 81ª DP, acompanhada de seu atual marido, onde registrou um Termo de Declaração, comunicando o desaparecimento da menina. A polícia indagou se havia brigas entre a genitora e a filha. A resposta foi não. De acordo com o que a mãe declarou à polícia, Martha faz acompanhamento psiquiátrico no Hospital Antônio Pedro já há 4 anos, e que não sabe qual motivação atribuir para o desaparecimento, dizendo ainda, que talvez tenha sido pela menina não ter liberdade para ir na rua, considerando, também, a possibilidade de influência da irmã Gabriela, de 20 anos. Segundo Adriana relatou à polícia em suas declarações, Gabriela também saiu de casa aos 15 anos.

Em conversa com a reportagem de A TRIBUNA, a mãe da jovem relatou que uma vizinha teria visto Martha pela última vez por volta de 0:30, atravessando a rua, sem saber precisar em qual direção. Ela chegou a dizer que a menina teria se envolvido com um rapaz mais velho, sem precisar detalhes.

Não há informações no registro policial sobre a identificação do pai da menina, nem a mãe respondeu sobre qual seria a sua identidade. No entanto, apuramos que ele também seria morador da Região Oceânica e estaria preocupado e à procura da filha.



Há, no entanto, uma evidência para que caso possa deixar de ser considerado um desaparecimento e passar a ser tratado como uma fuga, já que a jovem deixou um bilhete de despedida para a mãe:

“mãe te amo mais (sic) pra mim não da estou indo embora, obrigada por tudo mas agr (agora) estou realizando seu sonho de se livrar de mim ja que sou uma filha tão ruim. beijos Martha”.

IRMÃ DE MARTHA DIVERGE DA MÃE



A irmã de Martha, Taciana Souza, esteticista, 25 anos, fez diversos apelos nas redes sociais, espalhando fotos da jovem e pedidos de ajuda para localiza-la. De acordo com Taciana, Martha mora com a mãe e o padastro em um sobrado, onde ele vive na casa de baixo, enquanto a mãe e o padastro ocupam a parte de cima. “No quarto dela, as roupas estão todas lá, parece que nada foi mexido. Então a gente não sabe se realmente pegou alguma coisa. Ela está apenas com o celular, deixou até o documento de identidade, que sempre leva com ela”, comentou.



Ela contradiz, no entanto, a versão da mãe de que as duas não brigavam. “Elas duas brigavam muito. Tinham uma relação muito abalada. Minha mãe sempre a culpou pelo motivo de o pai ter ido embora” – disse.