Família busca jovem desaparecido em Niterói

O jovem Antônio Márcio Farias Guimarães, de 23 anos, morador de Ponto Cem Réis, em Niterói, está desaparecido desde a manhã de quarta-feira (5). De acordo com familiares, no dia em que ele desapareceu, ele saiu de casa vestindo bermuda vermelha, camisa de malha azul clara e calçava chinelos.

A família conta que ele mora com o pai e saiu de casa às 11h de quarta-feira para ir ao banco, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, e não retornou. De acordo com a mãe de Márcio, Rosimeri Farias, ele não levou telefone celular e não fez mais contato com ninguém.

“Ele é um rapaz quieto, calmo e nunca fez isso. Nunca sumiu assim de casa e não tem nenhum envolvimento com droga e nada disso. Ele nem bebe”, afirmou a mãe.

O pai do rapaz fez um registro de ocorrência informando o desaparecimento na 76ª DP (Centro), que está fazendo buscas para tentar localizar o rapaz. Na delegacia, os policiais relataram que não havia ninguém com a sua descrição que tivesse sido preso e nenhum registro de homicídio na região. Ontem, os pais peregrinaram por diversas unidades de saúde de Niterói para tentar saber se ele estava internado, mas a busca foi também sem sucesso.

O celular do rapaz está em casa, mas os pais não conseguem ter acesso para saber quais foram as últimas conversas dele para descobrir o que pode ter acontecido, pois está bloqueado com senha. Os pais foram informados pela polícia que, apenas 48 horas após o desaparecimento seria possível realizar uma busca para acessar o conteúdo do aparelho.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar o rapaz podem entrar em contato pelos telefones dos familiares: Meri (21) 99083-6229; Marcio (21) 98521-3920; ou Ana Paula 97068-1497.