Família busca adolescente desaparecida em Niterói

A família da estudante Maria Eduarda Farias, de 15 anos, está desesperada em busca da jovem, que não dá notícias há horas. Ela estaria em uma igreja evangélica, no Centro de Niterói, quando pediu que a mãe a buscasse. Só que a adolescente não estava no lugar marcado.

De acordo com Matheus Farias, de 24 anos, irmão de Maria, ela estava na Igreja Universal da Praça do Rink, no Centro. Por volta das 17h30, ela teria pedido que a mãe a buscasse e depois teria voltado atrás. Ainda assim, a mãe foi ao tempo religioso, mas não encontrou a jovem.

Matheus afirma que, no local, pessoas relataram que Maria saiu, ainda no começo da tarde, por volta de 13h, com amigas e um rapaz. Contudo, a família afirma não ter contato com essas pessoas. Uma outra amiga, sabendo do caso, contou aos parentes que a jovem teria marcado um encontro amoroso com um rapaz, no bairro de Piratininga, na Região Oceânica.

“Ultima vez foi às 17h30. Ela mandou uma mensagem dizendo ‘vem me buscar’, depois disse ‘calma aí’. Depois ela mandou ‘oi’ para meu pai. Chegando lá ela não estava. Tivemos uma informação de que ela saiu por volta de 13h com um rapaz e amigas, mas ninguém sabe para onde”, disse Matheus.

O irmão diz que, desde o contato feito no final da tarde Maria não responde as mensagens nem atende o telefone. O caso ainda não foi levado à polícia. Quem tiver quaisquer informações que levem à localização da jovem pode entrar em contato com a mãe, Herandia, pelo telefone (21) 98015-2312.