Falta de fiscalização para comércio ambulante em Niterói

O Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas Niterói) cobra do poder público mais ações em relação a fiscalização para o combate do comércio de ambulantes ilegal na cidade. A presença de vendedores ambulantes em alguns pontos da cidade, como em Icaraí, por exemplo, está gerando polêmica entre a categoria.

Por um lado há quem defenda o trabalho, mesmo sendo proibido durante a pandemia do coronavírus, e por outro há quem peça igualdade na fiscalização de qualquer atividade comercial na cidade.

“Precisa de uma fiscalização grande e não e justo o comércio não funcionar e o ambulante não ser fiscalizado e funcionar”, frisou o presidente do Sindilojas, Charbel Tauil.

