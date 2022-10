Falso testemunho: pastor é preso em investigação sobre morte de jornalista

David Rezeno Gomes teria cometido crime em troca de cargos na Prefeitura de Maricá

Na noite desta quinta (20), o pastor David Rezeno Gomes foi preso em flagrante por policiais da DHNSGI (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí), por crime de falso testemunho, na investigação sobre a morte do jornalista Robson Ferreira Giorno.

De acordo com a delegacia, o crime foi descoberto após se comparar as declarações prestadas na delegacia e uma petição, que foi protocolada em 24 de janeiro do corrente ano. A motivação do crime foi uma troca de cargos na Prefeitura de Maricá.

Executado em maio de 2019, no bairro do Boqueirão, Giorno estava na porta de casa, por volta das 22h, quando foi alvejado por tiros. Dono do jornal “O Maricá”, ele era pré-candidato à Prefeitura daquele município, em 2020, pelo partido Avante. A publicação e o jornalista vinham denunciando políticos envolvidos com casos de corrupção e irregularidades na cidade.



10 dias antes de morrer, o profissional havia publicado uma matéria contra o deputado federal Filippe Poubel. À época, ele afirmou que o parlamentar havia comprado uma mansão em Maricá, avaliada em cerca de R$ 1 milhão. De acordo com a reportagem, o político não teria condições de adquirir o imóvel, porque havia declarado possuir bens de apenas R$ 55 mil. Após publicar a matéria, o jornalista foi às redes sócias, afirmando que procuraria a Polícia Federal para que a denúncia fosse investigada.