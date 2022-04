Falso Eduardo Paes irrita prefeito do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tomou conhecimento de que uma pessoa estaria se passando por ele, fazendo uso de um telefone, utilizando seu nome e imagem, inclusive em aplicativos de mensagem, e resolveu lançar um alerta, através de uma rede social, para dizer que há alguém se passando por ele.

De acordo com Eduardo Paes, a polícia já foi acionada para achar o homem e pede ajuda dos seus seguidores para denunciar o número de celular usado pelo sujeito.

“Tem um delinquente aí com esse número se passando por mim. Polícia já atrás. Vamos encher ele de mensagens”, tweeta o prefeito do Rio.

A postagem do político está gerando falatório entre os internautas, em resposta a postagem do político, os internautas brincam dizendo que vão enviar mensagem para pedir para o sujeito baixar o preço da passagem do metrô.

Um dos seguidores postou o print da conversa com o sujeito, em que pede para que ele melhore a segurança e o transporte público do Rio. Já outros criticam Eduardo Paes, falando que ele deveria está se preocupando com a cidade e não com um fake.

“Cidade caindo aos pedaços e você pedindo ‘mensagenzinha‘ pra fake. Toma vergonha nessa cara”, responde internauta a Eduardo Paes.

Nem só de críticas, os internautas estão reagindo a publicação do prefeito. Em uma das publicações, diz “acabou de entrar em contato comigo e confirmou um churras com tudo pago. Quero nem saber, vai ser churras e samba 0800!”.