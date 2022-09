Fall Out Boy agrada no retorno ao Rock in Rio

A banda Fall Out Boy não é novata no Rock in Rio e também não é o principal motivo que levou toda a galera à Cidade do Rock nesta sexta-feira (9), mas agradou ao público numa apresentação animada. A banda foi a penúltima a se apresentar no Palco Mundo.

O Fall Out Boy consolidou sua posição como uma das bandas mais vendidas do rock, desde os anos 2000 e tocou pela 2ª vez no Palco Mundo, como co-headliner. O som deles foi mudando ao longo dos anos, trazendo cada vez mais influências rock/eletrônico para as músicas, o que criou um show bem diverso, com sonoridades diferentes, mas sempre com muita intensidade, animação e empolgação.

Seu sétimo álbum de estúdio, M A N I A, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 em janeiro de 2018 e recebeu uma indicação ao GRAMMY de Melhor Álbum de Rock. O disco, lançado pela Island Records/DCD2 Records, marca o terceiro álbum consecutivo e o quarto número 1 geral da banda, respectivamente, e apresenta as faixas de sucesso “The Last of the Real Ones”, “Champion” e “HOLD ME TIGHT OR DON’T .”

Quem assistiu à apresentação se impressionou com o que viu. É o caso da bancária Rafaela Rocha, que classificou o show como “sensacional”.

“Foi sensacional. Fiquei até com bolhas no pé de tanto dançar. Eu vim mais pela Avril Lavigne e pelo Green Day, mas o Fall Out Boy me impressionou. Não sabia que era tão bom assim”, disse.

Agora, resta apenas o headliner da noite para se apresentar no Palco Mundo. A banda Green Day deverá entrar em cena por volta de 0h10, já na madrugada de sábado (10).

Fotos: Isis Chaby