Falha individual dá título da Copa América para a Argentina em pleno Maracanã

A final da Copa América de 2021 apresentou uma seleção que não conquistava um título há quase três décadas. Após 28 anos, a Argentina volta a vencer um torneio oficial entre seleções. Los Hermanos derrotaram o Brasil por 1 a 0 e quebraram um tabu que durava desde a Copa América de 1993, quando a seleção venceu a competição pela última vez. O título também marcou a primeira conquista do jogador Lionel Messi com a seleção principal.

A partida começou truncada, com a seleção brasileira com um pouco mais de posse de bola, mas sem conseguir furar a retranca argentina, que claramente esperava os contra-ataques. E foi numa jogada desse tipo que o gol saiu.

Aos 21 minutos, De Paul fez um lançamento no campo de defesa para Di Maria. O lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi cortou muito mal e a bola sobrou de graça para o camisa 11 da seleção Albiceleste, que teve a tranquilidade de mandar de cobertura, sem chance para o goleiro Ederson.

A seleção sentiu o gol e pouco ameaçava e ainda dava espaços para o adversário. Em um deles, a Argentina quase ampliou. Em mais uma falha de marcação, a bola sobrou novamente para Di Maria na esquerda, que teve tempo de dominar e chutar de fora da área. Marquinhos apareceu no meio da pequena área cortando de forma providencial.

No segundo tempo, Tite sacou Fred e colocou Roberto Firmino. A mudança fez o time brasileiro ter mais volume de jogo. Logo aos 7 minutos, Richarlison chegou a marcar, mas o bandeirinha assinalou corretamente o impedimento pelo atacante estar um pouco adiantado. Três minutos depois, o mesmo jogador aproveitou mandou um belo chute, mas o goleiro Martinez fez grande defesa.

O técnico argentino percebeu o maior volume de jogo do Brasil e fez alterações para dar mais dinamismo ao meio de campo da Argentina. As mexidas surtiram efeito e o time adversário começou a explorar as jogadores de contra-ataque com os espaços que surgiam. Tite também mexeu outra vez e o Brasil chegou a ficar com cinco atacantes em campo. Um deles, Gabigol, chegou a dar um belo chute após rebote de um cruzamento, mas Martinez fez outra defesa brilhante.

Coube a Argentina se fechar e aproveitar a chance de matar o jogo, que apareceu em duas oportunidades, aos 43 e 48 do segundo tempo. No primeiro lance, Messi chegou a ficar cara a cara com Ederson na entrada da pequena área, mas na hora de efetuar o drible perdeu a bola para o goleiro, que foi preciso ao cortar a bola com o pé esquerdo. Cinco minutos depois, De Paul chutou no meio da área, mas o arqueiro brasileiro novamente defendeu. E os lances foram os últimos de perigo do jogo, pois a Seleção Brasileira não teve forças para tentar um último lance.

Além do tabu quebrado de um título conquistado pela Argentina depois de 28 anos e do primeiro título de Messi com o time principal argentino, outras escritas foram quebradas, nenhuma delas favorável à Seleção Brasileira. A primeira é que o Brasil perde uma decisão de Copa América em casa pela primeira vez na história. Anteriormente, a seleção conquistou todas as finais que jogou em solo brasileiro. E esta foi a primeira derrota no Maracanã em uma final desde 1950, quando o time brasileiro perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai. Desde então, o Brasil tinha vencido todas as finais que disputou em casa. Nesse tempo a seleção foi campeão da Copa América duas vezes (1989 e 2019), Copa das Confederações (2013) e Olimpíada (2016).

Em relação a finais de competição, o Brasil volta a ficar com um vice de Copa América depois de 26 anos, quando perdeu para o Uruguai nos pênaltis a decisão de 1995. E a última vez que a seleção levou o vice em um torneio, de forma geral, foi na Copa do Mundo de 1998, na França, quando o time da casa derrotou a seleção de Rivaldo, Ronaldo e Bebeto por 3 a 0. Como curiosidade, o técnico neste dois casos era Zagallo.