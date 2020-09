Morre homem com 70% do corpo queimado

Faleceu hoje (2), Luiz Carlos Araújo dos Santos, de 36 anos, que teve 70% do seu corpo queimado em um incêndio ocorrido no último dia 27 em uma casa da Travessa José Agra, na Engenhoca, Niterói. Na residência estavam dois homens e uma criança de apenas oito anos, de acordo com as informações fornecidas pela Polícia Civil. As vítimas foram socorridas no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. A criança teve alta no mesmo dia, Bruno dos Santos, de 31 anos, foi já foi liberado, porém, Luiz não resistiu ao seu quadro clínico gravíssimo e faleceu. Ele chegou a ser transferido para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II na última sexta- feira (28), segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local na manhã do incêndio e haviam descartado a hipótese do incêndio ter sido criminoso. O fato foi registrado na 78º DP (Fonseca). O fogo teve início na sala da residência e foi controlado por homens do Corpo de Bombeiros de Niterói ainda na manhã do dia do fato.