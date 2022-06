Faixa etária para a quarta dose é ampliada em Niterói

Foi divulgado neste domingo (05) o novo calendário por idade para a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19, em Niterói. Dessa forma, pessoas de 55 anos poderão receber o imunizante a partir desta segunda-feira (06). Para isso, será necessário o intervalo de 4 meses para a terceira dose.

Além disso, segundo o calendário divulgado pela Prefeitura de Niterói, a partir de quarta-feira (08) será a vez de pessoas a partir de 50 anos. Logo depois, na outra semana, os profissionais de saúde poderão receber a quarta dose, ou a segunda dose de reforço, na segunda do dia 13.

Segundo a Prefeitura, será necessário a apresentação de comprovante de residência, identidade, CPF e comprovante das doses anteriores.

Há a opção de agendar a aplicação da vacina contra a Covid-19, através do aplicativo Colab. O objetivo de agendar datas e horários é para evitar filas na hora da aplicação nos postos de saúde (confira no fim do texto). O aplicativo Colab está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS. Também é possível agendar pelo site da Prefeitura de Niterói.

Foto: Douglas Macedo – Divulgação / Prefeitura de Niterói

Confira o calendário da quarta dose da vacina contra a COVID-19

06/06 a partir de 55 anos;

08/06 a partir de 50 anos;

13/06 profissionais de saúde;

20/06 trabalhadores de saúde.

Locais de vacinação para adolescentes, adultos e idosos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói – Douglas Macedo