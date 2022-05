Faixa de pedestre 3D é sucesso em Niterói

Sucesso. A palavra define a nova faixa de pedestre da Avenida Amaral Peixoto, esquina com Avenida Visconde do Uruguai, no Centro de Niterói. o responsável por deixar os pedestres com a sensação de flutuar é o artista Marcelo Melo, que passou a madrugada do dia 9 para 10, fazendo a faixa que traz um efeito 3D.

Em uma entrevista exclusiva A TRIBUNA, Melo contou como surgiu a ideia de fazer a faixa em 3D.

“Foi no projeto Arte na Faixa, da Nittrans e da Fundação de Artes de Niterói, principalmente por causa do Movimento Maio Amarelo, que nasceu para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo”, explica Marcelo.

Ele explicou que “direcionei o ponto de fuga no meio da avenida para criar blocos flutuantes, que é a visão dos motoristas em direção a faixa. É a melhor visualização. É possível ver em todos os horários, com luz do sol ou iluminação pública”.

Marcelo conta que se sente realizado em ser escolhido para fazer parte desse projeto tão especial e que já possui algumas artes feitas por ele espalhadas no Rio.

Foto: Douglas Macedo

“Sou muito grato pelo convite da FAN e Nittrans. Estampo minhas artes pelas cidades e tenho na Amaral Peixoto, meu personagem principal; é o gramofone e a minha poética é a natureza. O sabor maior é saber que é uma intervenção artística que envolve uma proposta séria e importante para a sociedade, e a superfície é interessante e desafiadora”, comentou o artista.

“O 3D tem o desafio por ele mesmo. Me deram uma referência de rua com duas faixas e criei um croqui através da planta da avenida, replicando para a largura da Amaral. Pela extensão foi um grande desafio, mas recompensador. Agradeço ao artista auxiliar Daniel Taro, por estar comigo no dia da execução e as equipes da FAN e da Nittrans”.

Outras avenidas

De acordo com a Prefeitura de Niterói, outros locais irão receber intervenções artísticas pela cidade: Rua Mário Alves e Dr. Paulo César (Icaraí), Avenida Roberto Silveira (Icaraí), Alameda São Boaventura (Fonseca), Rua Miguel Firas (Icaraí) e Rua Dr. Luiz Palmier (Barreto).