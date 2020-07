Faetec vai instalar unidade em Maricá

A implantação de uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) e de um polo da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) em Maricá estão mais próximas. No próximo mês será assinado um termo de cooperação com a Prefeitura de Maricá para o início das atividades em 2021. A informação foi confirmada durante a visita do presidente da Faetec, Maicon Lisboa, a Maricá, ocorrida na última semana.

Acompanhado da secretária de Educação do município, Adriana Costa; e do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), José Orlando Dias; o presidente da Faetec percorreu locais que poderão abrigar o futuro campus da fundação, como a área do campus Maricá do Instituto Federal Fluminense, em Ubatiba. A nova unidade oferecerá cursos na área de Tecnologia e Informática.

Segundo Maicon Lisboa, a instalação da Faetec na cidade visa atender à uma demanda do município.

“Maricá possui uma logística notável. Pretendemos desenvolver junto com a cidade um polo tecnológico e nesse primeiro momento houve uma solicitação para o início das atividades da Faetec dentro da cidade. Logo vamos montar um termo de colaboração entre o município, a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação, Faetec e Cederj para atender à essa demanda”, afirmou.

“Trazer a Faetec e um polo da Cederj para o município é um ganho imensurável. Trazer oportunidade de cursos e de empregos faz com que o estudante foque cada vez mais no estudo, então, é muito importante termos esses cursos técnicos e, mais adiante, curso superior para Maricá”, disse a secretária de Educação.

O presidente da Codemar, José Orlando Dias, ressaltou a importância de Maricá contar com uma unidade da fundação.

“É uma grande oportunidade de qualificação de mão de obra local para as oportunidades que a cidade tem conquistado. A esfera estadual tem reconhecido o que estamos fazendo dentro do município e a iniciação das atividades da Faetec na cidade fortalece projetos como o do Parque Tecnológico, pois dará a oportunidade de aproveitarmos nossos jovens e inseri-los no mercado de trabalho”, concluiu.