Faetec prorroga prazo para matrículas on-line

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) autorizou e prorrogou a realização da matrícula dos alunos aprovados no processo seletivo 2021.1 de forma on-line. O prazo para a efetivação das vagas seguirá aberto até terça-feira (6). O motivo da medida é o avanço da pandemia da covid-19.

De acordo com a instituição de ensino, a documentação exigida na matrícula deverá ser enviada por e-mail, em formato pdf, juntamente com a ficha de matrícula preenchida e assinada, a qual está disponível para download no site www.selecon.com.br. O candidato pode conferir o e-mail de cada unidade escolar para encaminhamento dos documentos no site da Faetec.

Já para os estudantes que não possuem acesso à internet, é necessário o comparecimento presencial na unidade de ensino para a qual concorreu, impreterivelmente, na segunda-feira (5), de 9h as 17h, com a ficha de matrícula preenchida e assinada e com os documentos exigidos no edital.

“A decisão de suspender a matrícula presencial foi tomada para preservar a saúde dos futuros alunos e dos nossos profissionais que estão em atendimento. Contudo, os novos estudantes sem acesso à internet não serão prejudicados. Para esses casos excepcionais, haverá atendimento presencial com data marcada”, afirmou João Carrilho, presidente da Faetec.

A Faetec reitera que só poderão efetuar a pré-matrícula os candidatos com status de ‘classificado’ ou ‘ocupando vaga’ no resultado do concurso. E, no retorno das atividades presenciais, o aluno ou o responsável deverá comparecer na secretaria da unidade de ensino com a documentação original para validação da pré-matrícula, sob pena de cancelamento de matrícula.