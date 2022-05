Fachin e Cláudio Castro vão se reunir para debater letalidade policial

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que se reunirá na próxima quarta-feira (1º), com o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir um plano para redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Fachin é relator da ADPF 635, criada justamente com esse objetivo. O encontro deverá acontecer em Brasília, com horário ainda a ser definido.

Na semana passada, Fachin determinou ao Estado do Rio de Janeiro que ouça, em 30 dias, as sugestões e as críticas da Defensoria Pública e do Ministério Público estaduais e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quanto ao plano de redução da letalidade policial, que deverá será apresentado ao Supremo nos autos da ADPF 635.

“Na sexta-feira já encaminhei ao ISP para que marcasse as audiências públicas. Minha determinação é cumprir os 30 dias que o ministro determinou. Ao longo dessa semana e da próxima, faremos essas audiências para melhorar o plano que encaminhamos e levá-lo ao STF”, afirmou o governador, durante a coletiva de lançamento dos fardamentos da PM equipados com câmeras.

O governador Cláudio Castro – Foto: Divulgação/GovRJ

Requisitos formais

Em sua decisão, o ministro Fachin explicou que a adequação do plano aos parâmetros fixados pelo STF será analisada no julgamento do mérito da ADPF, depois de ouvido o grupo de trabalho sobre Polícia Cidadã no Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Mas, antes, o STF determinou que é indispensável que sejam atendidos os requisitos formais para sua elaboração, com a participação do Ministério Público estadual (MPE), da Defensoria Pública do estado (DPE) e da OAB. É preciso, ainda, que o plano seja debatido em audiência pública, para que se possam colher sugestões da sociedade civil.

Vila Cruzeiro

Na semana passada, uma operação policial realizada em conjunto entre a Polícia Militar (PM), por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou 23 mortos. A letalidade foi a segunda maior da história numa operação.