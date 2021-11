Facebook e Instagram removem fake news sobre Covid-19

Mais de 1 milhão de postagens brasileiras classificadas como “desinformação grave” sobre a Covid-19 foram removidas do Facebook e do Instagram. O anúncio foi feito pela empresa Meta, que e a matriz das plataformas de rede social. Segundo o comunicado à imprensa, foram deletados comentários e postagens sobre o tema com base em informações amparadas em princípios científicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e “autoridades de saúde em todo o mundo”, afirma a empresa.

Os conteúdos deletados tinham potencial para “colocar a vida das pessoas em risco. Isso inclui, por exemplo, declarações negando a existência da pandemia ou de que as vacinas contra COVID-19 podem levar à morte ou autismo, o que não é verdade”, diz a nota.

“À medida que o conhecimento científico e novos fatos sobre COVID-19 surgem, nossa lista de conteúdos falsos sobre a doença passíveis de remoção é atualizada, sempre em consulta com especialistas e autoridades de saúde e buscando equilibrar a segurança das pessoas e a liberdade de expressão”, complementam.

Para o WhatsApp, que também é uma empresa da Meta, a nota destaca que empresas de checagem estabeleceram “bots” para divulgar notícias confiáveis sobre a pandemia.