Facebook agora se chama ‘Meta’

O grupo Facebook mudará o nome para Meta. O anúncio foi feito hoje (28) pelo próprio presidente-executivo da companhia, Mark Zuckerberg, durante o evento Facebook Connect 2021. O app e o endereço facebook.com vão continuar existindo com o mesmo nome, o que muda é o nome do grupo que administra as plataformas Facebook, Instagram e Whatsapp.

A nova marca é uma referência a metaverso, o mundo dos espaços virtuais e avatares. Segundo Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, a palavra Meta vem do grego “metá”, que pode ser traduzida como “além” ou “em seguida”.

“No momento, nossa marca está intimamente ligada a um produto só. Mas, com o tempo, esperamos ser vistos como uma empresa de metaverso. Somos uma empresa com foco em conectar pessoas. Hoje, somos vistos como uma empresa de mídia social. Construir aplicativos sociais sempre será importante para nós, e há muito mais para construir. Mas, cada vez mais, não é tudo o que fazemos. Em nosso DNA, construímos tecnologia para aproximar as pessoas. O metaverso é a próxima fronteira para conectar pessoas, assim como as redes sociais o eram quando começamos”, disse Mark no evento.

A mudança de nome ocorre quando a empresa enfrenta críticas de legisladores e reguladores sobre seu poder de mercado, suas decisões algorítmicas e o policiamento de abusos em suas plataformas.

O metaverso, um termo cunhado pela primeira vez em um romance distópico três décadas atrás e agora ocupando os holofotes no Vale do Silício, refere-se amplamente à ideia de um ambiente virtual compartilhado que pode ser acessado por pessoas usando dispositivos diferentes.

A empresa revelou uma nova placa em sua sede em Menlo Park, Califórnia, na quinta-feira, substituindo seu logotipo Like com o polegar para cima por uma forma azul infinita.