Fábrica de vidros será instalada no Condomínio Industrial

Mais empregos devem ser gerados em breve no Condomínio Industrial, em Rio Bonito. Isso porque a empresa Smarth Glass, distribuidora de vidros e acessórios, localizada no bairro Bela Vista, vai expandir os trabalhos e passará a atuar no local.

O prefeito Leandro Peixe e o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, visitaram a empresa e assinou um termo de concessão para que a empresa se instale no Condomínio Industrial, no Basílio. Com isso, a fábrica de vidros deve gerar novos empregos no município.

Na oportunidade, Peixe explicou que o município vem investindo em infraestrutura tanto para incentivar a expansão das empresas já instaladas, quanto para atrair novos empreendimentos.

“Temos incentivado a ampliação das empresas e o desenvolvimento econômico para gerar novos empregos e renda para o município, e vamos dar continuidade aos nossos projetos que estamos realizando nesta área”, explicou o prefeito.

Atualmente, a empresa, que está instalada em Rio Bonito desde 2018, emprega 30 funcionários, sendo que boa parte dos profissionais reside no município.