Fabiano Gonçalves assume presidência da FCDL-RJ

Solenidade foi prestigiada por autoridades e líderes empresariais do estado

Conselheiro e ex-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói, o vereador Fabiano Gonçalves tomou posse como presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro (FCDL-RJ), para o biênio 2023-2025. A solenidade aconteceu na última quarta-feira (8), na nova sede do Sebrae-RJ.

Durante discurso emocionado, Fabiano contou sobre a sua trajetória e seus sonhos, agradeceu a presença de todos e finalizou com as seguintes palavras:



“Encerro este breve discurso pedindo ao Eterno que me dê a sabedoria para poder ser um líder de equipe que inspire e também conduza os nossos liderados para a vitória”, ressaltou.



O Presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira, também fará parte deste desafio, compondo a nova diretoria da FCDL. Muitas autoridades marcaram presença, como presidentes e representantes das 46 CDLs espalhadas pelo Estado, além de personalidades de Niterói. Entre os presentes estavam o secretário executivo de Niterói, Rodrigo Neves; o vereador Paulo Eduardo Gomes (PSOL), o presidente do Sindicato dos Empregados de Edifícios de Niterói (SEEN), José Juvino; o presidente do Sindicato da Indústria e Panificação e Confeitaria de Niterói e São Gonçalo (Sindpanific), Sérgio Bousquet; e capitão David, ex liderança do Programa Niterói Presente, hoje atuando no Batalhão Especializado de Polícia Turística (Beptur).