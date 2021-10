F1: Red Bull homenageia Honda com pintura especial

O Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1, que será realizado no próximo final de semana, além de marcar mais um capítulo da disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pela liderança do campeonato, também terá como atração uma homenagem especial. A equipe Red Bull terá uma pintura especial em homenagem à Honda, sua fornecedora de motores.

A marca japonesa, no começo do ano, anunciou sua despedida da categoria, após sete temporadas na atual passagem. Com isso, os carros de Verstappen e do mexicano Sérgio Pérez terão uma pintura predominantemente branca, com detalhes em vermelho. Cores da marca japonesa. Em suas redes sociais, a equipe deu uma “pista” de como deve ficar a homenagem.

Segundo informações divulgadas pela Red Bull, o design irá remeter ao Honda RA272, carro em que o piloto Richie Ginther conquistou a primeira vitória da marca no Mundial de Fórmula 1. Originalmente, a homenagem aconteceria no GP do Japão, em Suzuka, casa da Honda. Mas a prova foi cancelada, devido á pandemia, e substituída pelo GP em Istanbul, que estava fora do calendário.

Verstappen pilota carro que deu primeira vitória à Honda na categoria – Foto: Divulgação/Red Bull

A outra equipe que utiliza os motores Honda, a AlphaTauri, time “B” da Red Bull, também irá estampar homenagem nos carros do Frances Pierre Gasly e do japonês Yuki Tsunoda, piloto apadrinhado pela montadora nipônica. O aerofólio traseiro será decorado com as inscrições ありがとう(arigato), ‘obrigado’, em japonês.

Após o anúncio da saída da Honda, a Red Bull adquiriu a divisão da montadora responsável pela confecção dos motores, passando a cuidar de toda a operação tanto para sua própria equipe quanto para a AlphaTauri. Na passagem atual, os japoneses estavam na Fórmula 1 desde 2015, em parceria com a McLaren, que foi desfeita em 2017, passando para a antiga Toro Rosso no ano seguinte e, em 2019, para a Red Bull.