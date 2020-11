Extrema direita começa a rachar após derrota do bolsonarismo nas eleições

A derrota do bolsonarismo nas eleições municipais começa a rachar a extrema direita. Irmão do deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ), Renan Leal concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Niterói e não se elegeu vereador. O candidato derrotado ainda colocou a culpa no presidente Jair Bolsonaro.

Leal escreveu, nas redes sociais, que “Bolsonaro perdeu as eleições municipais, e provavelmente a de 2022, quando achou que era maior que o próprio projeto”.

O vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) respondeu a Leal, numa rede social.

“Aí, amigão, acho que não é bem assim não! Na hora de tirar foto você foi lá e agora isso! Lamentável!”, escreveu o filho do presidente.