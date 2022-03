Exposições ficam em cartaz na Sala Leila Diniz até próxima semana

A Sala de Cultura Leila Diniz recebe até a próxima quinta-feira (31) duas exposições: “NATURALIS”, da artista Ana Morche e “CULTIVE AS FLORES DA SUA DOR”, de Veruska Bahiense. De um lado, a natureza representada em cores e elementos étnicos. De outro, uma mensagem de superação em forma de arte. Os visitantes podem conferir as exposições de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. A Sala de Cultura Leila Diniz fica na Rua Professor Heitor Carrilho, 81-Centro, Niterói.

As obras de Veruska Bahienese reúnem pinturas em aquarela, com café, aplicações de materiais, fotografias, costuras e outras técnicas são elementos da mostra que promete sensibilizar o público. A dor crônica foi a semente desse trabalho desafiador, dividido em duas séries: Sombras da Dor e Desert Bloom. A artista fotografou pacientes colaboradores e aplicou técnicas de pintura e costura no próprio papel, mapeando assim, os pontos de dor e florescimento. O conto hindu “O Vaso Rachado” foi o preceito textual escolhido para embasar a proposta de uma nova forma de olhar sobre o outro e sobre si mesmo. Nessa narrativa, as cores são aplicadas cuidadosamente sobre a base fotográfica em preto e branco e o amarelo alaranjado nos remete à oxidação. Um elemento inusitado dá o tom especial ao conjunto da obra: o café. Sim, a bebida preferida dos brasileiros além do sabor e aroma, tem uma tonalidade peculiar, que rascunhou o cultivar e o florescer nas demais obras.

Veruska Bahiense também é paciente de dor crônica, portanto suas impressões pessoais estão, de certa forma, representadas nesse projeto. “O objetivo não foi debruçar nas tragédias e limitações das patologias, mas destacar a beleza e como esses pacientes florescem, apesar da dor”, destaca a artista.

Já o trabalho de Ana Morche apresenta pinceladas suaves a partir de cores primárias a inspiração surge como parte do processo criativo. Com técnica, pesquisa e método, o papel branco se transforma em obra de arte. A natureza se impõe em uma linguagem expressiva com elementos étnicos, efeitos em texturas, transparências e sobreposições. O acabamento é surpreendente com desenhos em giz, bico de pena, entre outras interferências.

“A natureza está presente na minha vida desde a infância. Sempre gostei de coletar pequenos tesouros, como sementes e flores”, revela Ana Morche.