Exposição vai imergir o público dentro das obras de Van Gogh

Vincent Van Gogh, o pintor holandês que viaja entre gerações, vai ter suas obras expostas na Casa França-Brasil de uma forma diferente e inédita, aliando arte e tecnologia., em uma experiência imersiva e tecnológica.

A exposição nem inaugurou, mas já é recordista; emitiu mais de 16 mil ingressos antecipados. A produtora Marisa Mello, explicou como será ‘Van Gogh e seus Contemporâneos – Exposição Imersiva’.

Projeções em 360º e trilha sonora original compõem o passeio pelas obras. O visitante tem 60 minutos para conhecer mais da trajetória humana e artística do pintor, assim como de outros artistas como Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Soutine e Modigliani. Na sala de introdução, são quatro monitores com imagens de quadros de Van Gogh, área para os contemporâneos, a reprodução do quatro de Arles, entre outros com imagens e informações.

Dentro dos ambientes, o público vai imergir em imagens de grandes dimensões, formadas por múltiplos projetores através de um sistema que adapta as telas ao espaço expositivo e garante a sensação de estar dentro das telas do pintor.

“Além da história de vida, vamos contar o contexto criativo que Van Gogh e outros grandes nomes que se inserem na arte. Temos área instagramável, loja com produtos acessíveis do pintor e food truck do lado de fora, criamos um ambiente muito interativo e cativante” afirma Marisa.

Mais do que entretenimento, Marisa comenta que é um passeio educacional. O evento vai ter um amplo programa educativo, aberto para a formação de professores, passeios escolares, material educativo e equipe para visitas guiadas.

A produtora comemora o sucesso da procura de ingressos. Terça e quarta o público tem gratuidade e estes dias já estão esgotados para o todo o mês de abril. No resto da semana, são ingressos de preços acessíveis, com inteira a R$ 20 e meia-entrada a R$ 10. Devido ao sucesso, a produção estuda estender os horários do fim de semana, mas o projeto é caro e não há nada decidido.

“A Casa França-Brasil é um lugar histórico de grande importância cultural. Desde que começou a ser divulgado, o instagram duplicou de seguidores, e o perfil dedicado a exposição chegou a 10 mil seguidores em duas semanas.” disse Marisa.

A exposição reforça a vitalidade do espaço, equipamento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, no cenário cultural. “A Casa França-Brasil compõe um importante corredor cultural da capital e ter em suas galerias uma exposição do tamanho de Van Gogh celebra a retomada da cultura em um espaço bicentenário, com programação especial para o público. É a Lei Estadual de Incentivo à Cultura promovendo a arte para todos os públicos”, reforça a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

TECNOLOGIA INOVADORA

A experiência foi desenvolvida a partir da inovadora tecnologia digital MATRIX X DIMENSION, com criação original da Crossmedia Group, empresa italiana especializada em exposições multimídia imersivas. O governo também apoia a exposição, com patrocínio master da Enel Distribuição Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, além de apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

“Van Gogh e seus Contemporâneos – Exposição Imersiva”:

6 de abril a 5 de junho de 2022

De terça a domingo, das 10h às 18h

Casa França-Brasil

Rua Visconde de Itaboraí 78, Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Terças e quartas: entrada gratuita.

Quinta a domingo, R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e gratuidades previstas em lei

Mais informações: www.vangoghrio.com

Isis Chaby