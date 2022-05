Exposição sobre Van Gogh leva milhares de pessoas ao MAC

Sucesso e emoção, são as palavras que definem o primeiro dia da exposição de Van Gogh no Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Niterói. A mostra “Van Gogh e seus Contemporâneos – Exposição Imersiva” atraiu mais de 2 mil pessoas no primeiro dia. O evento acontece ainda neste domingo (29) e a entrada é gratuita.

As projeções de telas do grande pintor holandês na fachada do museu consagrou o encontro virtual de dois gênios: Van Gogh e Oscar Niemeyer, arquiteto criador do MAC. A exposição levou pessoas de Niterói mas também do Rio e outras cidades próximas.

A estudante Beatriz dos Santos, de 17 anos, que veio de São Gonçalo para ver a mostra disse que, “eu estava muito ansiosa para ver a exposição, nas redes sociais não se fala em outra coisa. Confesso que a parte que eu mais aguardava para ver, eram as projeções no MAC, porque ficou lindo. Me emocionei! Valeu a pena enfrentar a fila para ver, deveríamos ter mais eventos culturais assim na cidade, porque atrai os jovens, as crianças, a família toda.”

Já para o estudante de história Guilherme de Azevedo, que mora em Niterói, a mostra poderia ficar mais tempo em cartaz, porque assim todos poderiam conferir a obra de Van Gogh com mais calma.

“É sensacional tudo isso. Mas eu acho que a exposição poderia ficar mais tempo na cidade, porque aqueles que não puderam estar aqui neste final de semana, viriam outros dias”.

Confira a programação para este domingo:

Curta de animação Van Gogh e seus contemporâneos (auditório – sessões a cada meia-hora) – das 10h às 19h.

Programação educativa (Praça do MAC)

Oficina de criação, 15h

Contação de histórias, 17h

Projeções na fachada do Museu – das 18h à 20h