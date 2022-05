Exposição sobre as cores continua em cartaz no Reserva Cultural

Quem ainda não visitou a exposição ‘A Dança das Cores, do fotógrafo Paulinho Muniz, no espaço Tarja Preta, no Reserva Cultural, ainda tem tempo. A mostra fica em cartaz até o dia 31 de julho e a galeria de imagens fica ao lado da bilheteria do cinema, no segundo andar do complexo cultural.

A exposição tem apresentação do colega de profissão Renato Moreth e ao todo são sete quadros de fotografias que Muniz fez com água e tinta. O processo criativo aconteceu durante o período da pandemia da Covid-19 e ele explorou as cores básicas que formam a fotografia como o vermelho, amarelo, verde e azul.

As imagens são abstratas e foram feitas em estúdio e as fotografias são decorativas, inclusive podem ser adquiridas, já que os quadros estão à venda. “Adorei fazer esse trabalho e me inspirei em uma das aulas que eu dou na Sociedade Fluminense de Fotografia, em que explicou sobre o processo de imagens abstratas feitas com tinta e água. As imagens são únicas e nunca vão poder ser feitas novamente. Espero que consiga expor em outros lugares de Niterói e posso fazer mais imagens se for preciso”, contou Paulinho Muniz.

A mostra pode ser visitada todos os dias das 14h às 21h e o Reserva Cultural de Niterói fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos.