Exposição marca o Dia da Mulher na Região Oceânica

A Exposição Itinerante ‘Mulher Mãe Natureza’ vai estar aberta para visitação nos dias 8, 18 e 30 de março, a partir das 17h no Solar Artes e Terapias, no Cafubá, na Região Oceânica; como uma bela homenagem no Dia das Mulheres.

A mostra reúne quadros sobre a mulher, a Mulher Vento, Mulher Água, Mulher Fogo, Mulher Lua e outras obras. É uma exposição diferente, multimídia, com mensagens e conteúdos, inspirados desde 2009.

“A exposição foi inspirada em 2009 e foi desenvolvida ao longo dos anos. Ela me apareceu em sonho e eu fui desenhando e depois pintando. No final tem um vídeo que representa o feminino, o nascimento no dia internacional da mulher”, contou o artista plástico Bellotti que assina a mostra.

Os ingressos custam R$ 30 e o Solar Artes e Terapias fica na Rua Dr. Salomão Vergueiro da Cruz, 1306 no Cafubá, na Região Oceânica.