Exposição Democracia em Disputa abre no MAC

No próximo dia 15 de dezembro o MAC Niterói recebe, na praça, a exposição “Democracia em Disputa”, que conta por meio de fotografias, a história da democracia no Brasil. São imagens que narram mais de meio século de episódios cruciais para a construção das instituições políticas e para o fortalecimento do Estado de direito. Na ocasião, haverá, ainda, DJ e intervenção cênica.

No centro da mostra, totens com 37 fotografias selecionadas para retratar episódios marcantes da história brasileira recente. A curadoria de fotos apresenta a construção da democracia no Brasil, entre a primeira experiência democrática, em 1945, passando pelos anos de 1954, 1961, 1964, 1985, 2014, 2016, 2018.

Em paralelo, uma exposição digital apresenta vídeos com especialistas discutindo questões contemporâneas e uma seleção comentada de filmes e capas de discos que, ao longo dos últimos 70 anos, foram temas de grandes questões sociais. Uma lista de músicas que refletem sobre assuntos que vão da censura e reconquista da liberdade de expressão à condição da mulher, passando por justiça social e racismo, complementam a exposição.

“Existem atores que querem romper com a democracia. E existem atores comprometidos com a defesa dos valores democráticos. Se hoje as instituições estão sendo degradadas por dentro, sobretudo pelas ações de líderes eleitos, isso ocorre porque nossa democracia tem sido instável”, explica o coordenador geral da exposição, professor Leonardo Avritzer,

A mostra é uma iniciativa do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, recebida pelo MAC-Niterói. A visitação pode ser feita até 27 de março de 2022 e o MAC funciona diariamente, das 9h às 18h, com entrada gratuita.