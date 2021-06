Exposição de cavalos mangalarga marca retorno do Parque de Expoxições de Cabo Frio

Depois de quase três décadas, o Parque de Exposições de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, voltou a receber um evento ligado à área rural. Na quinta-feira (24), a I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador aconteceu a Fazenda Campos Novos, onde se encontra o parque. Mais de 180 animais de diversas cidades do Brasil participaram do evento no primeiro dia de competições. A exposição vai até este sábado (26)

A exposição é realizada pela Expresso Eventos e pela Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, e segue os protocolos de prevenção contra o coronavírus. O primeiro dia foi acompanhado pela vice-prefeita, Magdala Furtado, além de secretários municipais, vereadores e demais autoridades. O deputado federal Chiquinho Brazão também esteve presente.

Na cerimônia de abertura, relembrando a fundação do Parque de Exposições de Tamoios, em 1994, uma placa foi descerrada na entrada do espaço. O totem registra a criação e a reativação do local (em janeiro deste ano), ambas sob a gestão do prefeito José Bonifácio.

Segundo a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, a realização da exposição e a reativação do Parque de Exposições marcam uma nova etapa para a área rural de Cabo Frio.

“O Parque de Exposições passou por um longo período de abandono, e para nós é uma enorme alegria reativá-lo. Infelizmente, o prefeito José Bonifácio não pôde estar presente conosco em decorrência do imprevisto que ocorreu nesta semana. Mas esse é um momento muito esperado por ele e por todos nós. Agradeço a todos os colaboradores que se dedicaram para que tudo pudesse acontecer. Ninguém faz nada sozinho, é um trabalho conjunto”, disse a secretária.