Morre a cantora Rita de Cássia, grande nome do forró

Rita de Cássia estava internada em um hospital da capital cearense desde o dia primeiro de janeiro após ser diagnosticada com fibrose pulmonar

O Forró e a música nordestina estão de luto. Morreu terça-feira a cantora e compositora Rita de Cássia.



Dona de mais de 500 composições do gênero, Rita de Cássia estava internada em um hospital da capital cearense desde o dia primeiro de janeiro após ser diagnosticada com fibrose pulmonar. A doença causa o enrijecimento dos pulmões, dificultando a respiração.

Rita de Cássia é conhecida como uma das principais compositoras do forró, tendo suas músicas gravadas por bandas e artistas como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Frank Aguiar. São delas composições como “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “Saga de um Vaqueiro” e “Jeito de Amar”.



Nas últimas postagens nas redes sociais, a cantora desejou feliz ano novo no hospital onde estava internada. Ela falava com a voz fraca, em consequência da doença.

A banda Mastruz com Leite, que gravou vários sucessos de Rita de Cássia, prestou homenagem nas redes sociais. “Pra viver eternamente! Suas palavras, suas músicas, sua voz doce, seu sorriso aberto. Tudo isso faz parte da nossa história e serão lembrados por nós todos os dias. Obrigado por tanto, obrigado por tudo. Seu legado será eterno Rita de Cássia”.



O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também lamentou. “O Ceará e o Brasil se despedem hoje da cantora e compositora cearense Rita de Cássia, uma das maiores referências do nosso forró. (…) Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos, e fãs por todo o país”, disse.

Em uma publicação numa rede social, o sanfoneiro “Redondo”, irmão de Rita e também seu parceiro de palco durante décadas, falou da perda repentina da artista



“Uma perda grande que nós tivemos, para a música nordestina. Rita, além de ser irmã era filha, nós passamos 25 anos juntos. Queria agradecer pelo carinho de todos vocês. Obrigado pelo carinho de todos os amigos e fãs.”



A atriz e cantora Lucy Alves destacou a importância de Rita como referência no forró há pelo menos três décadas, onde emplacou sucessos como “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “Seu jeito” e “Saga de um Vaqueiro”.

O corpo de Rita foi velado em Alto Santo, interior do Ceará, cidade natal da cantora. O sepultamento acontece na tarde desta quarta-feira.