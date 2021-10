‘Expo Rio Bonito’ agita Parque de Exposições da cidade

Evento acontece até domingo, dia 24

Dois eventos associados à pecuária e ao agronegócio movimentam a cidade de Rio Bonito e região, durante esta semana. Nesse período, o município realiza a 8ª edição da Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador e o 1º Leilão de Gado, que iniciou nesta quinta-feira (21) e segue até domingo (24), das 9h às 22h, no Parque de Exposições da cidade, com entrada gratuita.

Paralelamente, no mesmo local, também acontece a exposição de Gado Tabapuã, raça bovina de alto padrão genético. O evento, que reúne produtores de todo Estado e de outras regiões do país, contará com leilão de gado de corte e competições de tambor e baliza, além de julgamentos das raças de cavalo Mangalarga Marchador e dos bois Tabapuã. Além disso, o público contará com atrações culturais, como apresentações musicais de artistas locais e opções gastronômicas, com a presença de food trucks.



Esses eventos fazem parte da estratégia do município que planeja se tornar a capital da pecuária no Estado. Para chegar nesse patamar, Rio Bonito vem apoiando e fomentando o crescimento da pecuária e do agronegócio na região. Para isso, realiza o primeiro Leilão de Gado, com lances pelos animais de forma presencial ou online, e inaugura, ainda este ano, um abatedouro de gado, construído na localidade de Lagoa Verde, que vai facilitar o trabalho dos produtores da região, que faziam o abate dos animais em Valença, cidade do Sul do Estado localizada a mais de 200 km.



De acordo com o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, esse evento vai movimentar a economia do município, o turismo, os setores de serviços, como hotéis, pousadas e restaurantes, além de gerar vários empregos diretos e indiretos.



“A nossa intenção é fazer um leilão todo mês no Parque de Exposição para estimular a pecuária e desenvolver a economia dessa região. Vamos realizar o nosso primeiro leilão de gado de corte e a exposição do cavalo marchador, onde receberemos produtores locais e de várias partes do Estado. Esperamos contar com a presença da nossa população, principalmente para visitar a exposição de gado e acompanhar as provas de cavalo que são bem técnicas e divertidas”, afirma o secretário.



De acordo com o prefeito Leandro Peixe (Republicanos), um dos objetivos do evento é fomentar a economia da cidade e promover o turismo e o lazer.



“Queremos incentivar o desenvolvimento e a promoção da economia do município, além de oferecer aos munícipes e aos visitantes, um balcão de negócios com o leilão de gado, exposição e premiação de animais, incentivo e promoção da produção e valorização dos produtores locais. É um tipo de evento que valoriza não só Rio Bonito, mas toda região”, explica o prefeito.



O Parque de Exposições de Rio Bonito está localizado no km 9 da rodovia Via Lagos, zona rural da cidade.