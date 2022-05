Explosão em restaurante deixa pelo menos uma pessoa ferida no Jardim Icaraí

Uma explosão num restaurante deixou pelo menos uma pessoa ferida, na manhã desta segunda-feira (16), na esquina das ruas Professor Miguel Couto e Nóbrega, no Jardim Icaraí, Zona Sul de Niterói. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local para prestar os primeiros socorros.

Uma pessoa ficou ferida – Foto: Reprodução/Redes sociais

Parte do forro de uma marquise, que fica sobre a calçada onde funciona um restaurante, despencou. A queda foi de aproximadamente 4 metros de altura. Segundo as primeiras informações, o estabelecimento não estava funcionando no momento do incidente, mas pelo menos uma pessoa que estava local acabou atingida.

Foto: Rafaela Batista

O Corpo de Bombeiros confirmou que o quartel de Niterói foi acionado às 10h15. A vítima, um homem, recebeu o primeiro atendimento no local por parte dos Bombeiros e foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Ele seria um barbeiro, que trabalharia próximo ao restaurante, conhecido como André. Segundo testemunhas, um maçarico culinário teria provocado a explosão.

Antes da explosão, uma funcionária teria percebido o maçarico aberto e saído em busca de ajuda. Muito abalado, o dono do estabelecimento esteve no local. Embora ele tenha afirmado que não está em condições de dar entrevistas, alegou que o sistema de gás não foi atingido. Caso fosse, as consequências seriam ainda piores.

Em atualização.

Rafaela Batista e Vítor d’Avila

Fotos: Rafaela Batista