Explosão em adutora deixa um ferido em São Gonçalo

A adutora de água da empresa Águas do Rio, na Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, próximo ao nº 2755, no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo, que passava hoje (11) por manutenção explodiu e deixou um morador ferido. O homem que não teve a identidade revelada, foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, e segundo a Secretaria Estadual de Saúde, seu estado de saúde é estável.

O jornal A TRIBUNA entrou em contato com a assessoria da concessionária, mas até às 23h, a empresa ainda não tinha respondido os nossos questionamentos.

Na quarta-feira (10) a Águas do Rio, anunciou que o serviço de reparo nas tubulações aconteceria das 6h às 22h, de hoje (11). O conserto poderia causar problemas de abastecimento em 19 bairros da cidade.

A manutenção poderia afetar os bairros Mangueira, Boa Vista, Camarão, Covanca, Neves, Parada Quarenta, Barro Vermelho, Lindo do Parque, Santa Catarina, Gradim, Patronato, Porto da Madama, Porto da Pedra, Porto Novo, Porto Velho, Rosane, Pita, Tenente Jardim e Vila Lage.