Explosão de Beirute serviu de alerta para realização de vistorias em portos do Rio e Niterói

O Ministério da Infraestrutura vai receber nos próximos dias um ofício, enviado pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Ibape-RJ), alertando para a importância de realização de vistorias nos portos do Rio, Santos, e Recife. De acordo com o órgão, a grande explosão, ocorrida essa semana, na região portuária de Beirute, serve de alerta para os perigos de armazenamento de determinados tipos de materiais em armazéns portuários aqui no país.

Esse procedimento poderia representar perigo para trabalhadores e todo o entorno dessas regiões. O alerta foi feito pelo presidente do Ibape-RJ, Tercio Cesar de Queiroz Filho, durante a reunião mensal do Conselho Diretor do instituto, ocorrida na quarta-feira (5). Além do Rio, o engenheiro incluiu os portos de Recife e Santos na lista dos que deveriam passar por fiscalização. De acordo com ele, a rapidez das mudanças em pouco tempo, com novos produtos e materiais conduz a novos procedimentos nos processos de estoque. Seria preciso, segundo ele, vistorias já que por conta da pandemia muitas atividades permaneceram paradas, e também de acordo com Tercio saber o que estaria sendo estocado.